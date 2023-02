Disney flink hoger op Wall Street na kwartaalcijfers

Walt Disney behoorde donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het entertainmentconcern kondigde aan 7000 banen te schrappen, ofwel 3,6 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Daarmee wil het concern kosten besparen om de tegenvallende resultaten van streamingdienst Disney+ op te vangen. Dit onderdeel leed in het afgelopen kwartaal een verlies van 1 miljard dollar en zag voor het eerst het aantal abonnees afnemen.

Disney boekte desondanks afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht en werd beloond met een koerswinst van 4 procent. Topman Bob Iger, die in 2020 aftrad als hoogste baas en in november vorig jaar weer terugkeerde, heeft sinds zijn terugkeer al meerdere koerswijzigingen doorgevoerd om de financiƫle resultaten op te vijzelen.

De algehele stemming op Wall Street was ook positief, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent hoger op 34.170 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 4149 punten en techgraadmeter Nasdaq 1 procent tot 12.032 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering iets sterker was gestegen dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Mattel kelderde meer dan 10 procent. De prestaties van de speelgoedfabrikant, bekend van barbiepoppen en Hot Wheels-auto’s, vielen in het belangrijke feestdagenkwartaal tegen. Volgens topman Ynon Kreiz waren de economische omstandigheden in het laatste kwartaal van 2022 “uitdagender” dan verwacht.

PepsiCo klom ruim 2 procent. De frisdrank- en snackfabrikant profiteerde van hogere prijzen voor zijn bekende merken als Pepsi en Doritos en boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Philip Morris steeg 1,6 procent dankzij goed ontvangen resultaten van de sigarettenfabrikant. Beleggingsapp Robinhood won 2 procent na de aankondiging eigen aandelen te gaan inkopen.

Alphabet bleef kwakkelen en verloor bijna 2 procent. Het moederbedrijf van Google zakte woensdag bijna 8 procent na een tegenvallende presentatie van een nieuw AI-programma, genaamd Bard. Het bedrijf wil kunstmatige intelligentie inzetten om zijn zoekmachine te verbeteren. Maar tijdens de presentatie ging het mis. Dat zorgde voor twijfels bij beleggers over de toekomst van de zoekmachine.

De euro was 1,0787 dollar waard, tegen 1,0726 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 77,56 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 84,14 dollar per vat.