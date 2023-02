LeasePlan: verschuiving traditioneel autobezit naar abonnement

Het traditionele autobezit maakt steeds vaker plaats voor auto’s waar maandelijks voor betaald moet worden in de vorm van auto-abonnement of leasecontract. LeasePlan zag deze verschuiving het afgelopen jaar verder versnellen, zegt Tex Gunning, topman van het bedrijf in een toelichting op de jaarcijfers.

“De acceptatie van elektrische auto’s in heel Europa zorgt voor een versnelling van de trend van auto-abonnementen. LeasePlan is goed gepositioneerd om ten volle te profiteren van deze structurele marktverschuiving, aangezien 32 procent van onze leveringen nu een elektrische auto is”, aldus de directeur van het leasebedrijf.

Mede door deze ontwikkeling zag LeasePlan zijn vloot in het afgelopen jaar met 7 procent groeien tot 1,6 miljoen auto’s. In het laatste kwartaal bereikte het orderboek volgens Gunning een nieuw record. De nettowinst kwam in 2022 uit op 1,9 miljoen euro, bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. LeasePlan profiteerde vorig jaar opnieuw van een sterke vraag naar occasions.

Het bedrijf liet in januari vorig jaar weten te worden overgenomen door zijn Franse branchegenoot ALD. Volgens directeur Gunning gaat het samengaan van de twee als verwacht. De deal wordt naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal afgerond.

ALD Automotive maakte donderdag een nettowinst bekend over 2022 van meer dan een miljard euro, een nieuw record. Dat kwam voor een belangrijk deel door winsten op de verkoop van gebruikte auto’s.