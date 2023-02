Unilever: leveren zelf ook in door hoge kosten

Hoewel Unilever zijn prijzen heeft verhoogd, doet het bedrijf er van alles aan om zijn klanten die last van hoge inflatie hebben tegemoet te komen. Dat zegt topman Alan Jope van het levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern. “We hebben gemiddeld driekwart van onze kostenstijgingen doorberekend, dus we hebben zelf ook op onze winstmarge ingeleverd.”

Daarnaast heeft Unilever producten in alle prijssegmenten, benadrukt Jope, die in juli plaats gaat voor Hein Schumacher. “We zien dat zowel de premium-producten als de goedkope producten relatief populair zijn. Maar de middengroep doet het minder”, aldus Jope.

Hij denkt dan ook niet dat Unilever in een groep bedrijven kan worden gezet die profiteert van de huidige marktomstandigheden, zoals bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven en energieleveranciers. “We zitten heel dicht op onze klanten en als we succesvol willen zijn op langere termijn moeten we voorzichtig zijn met prijsverhogingen”, stelt Jope. Daarnaast controleren winkelketens Unilever ook. “Zij willen echt wel bewijs zien op basis waarvan wij onze prijzen verhogen en zullen al te hoge toenames niet accepteren.”

De winst van Unilever bleef dan ook ongeveer op peil, benadrukken Jope en financieel directeur Graeme Pitkethly. “Onze onderliggende winst ging met 0,5 procent omhoog en zou zelfs gedaald zijn zonder gunstige effecten van wisselkoersen”, aldus Pitkethly. Een forse stijging van de nettowinst wordt veroorzaakt door de opbrengsten van de verkoop van de theetak vorig jaar.

Verder loopt de hoeveelheid zaken die Unilever in Rusland doet terug. Het concern besloot vorig jaar na de Russische inval in Oekraïne niet te vertrekken uit Rusland, maar die tak wel helemaal apart te zetten. “Er gaat geen geld in en uit en we voeren geen goederen in Rusland in. Dat is een beter alternatief dan onze fabrieken daar aan een ander bedrijf verkopen of aan de Russische staat”, verdedigt Jope de keuze. “Op deze manier dragen we minder bij aan de Russische economie en staan we achter ons personeel in Rusland.”

Daarnaast deed Unilever het nodige voor Oekraïne, stelt Jope. “We hebben tientallen miljoenen euro’s aan Oekraïne en Oekraïense vluchtelingen geschonken in geld en in voedsel- en hygiëneproducten.”