Sneller internet in huis? Vergelijk providers

Sinds de eerste van deze maand kunnen internetgebruikers van telecomprovider Scarlet rekenen op sneller internet meldt ITdaily. Vrijwel ieder abonnement kan bij de provider rekenen op hogere snelheden, maar tegelijkertijd zijn alle prijzen ook opgetrokken. Overigens is dat geen raar beeld vergeleken met andere providers, die allemaal diezelfde trend aanhouden.

Dat men steeds sneller internet wil hebben (en nodig heeft) is geen gekke ontwikkeling. Nederland is de Europese aanvoerder als het gaat om huishoudelijke apparaten die verbonden zijn met het internet. Ongeveer 75 procent van de Nederlanders boven de twaalf jaar hadden destijds een apparaat dat aan het internet verbonden moest worden. In heel Europa hadden ongeveer 8 procent van de inwoners tussen de 16 en 75 zo’n apparaat. Nederland stak daar met 69 procent met kop en schouders bovenuit.

Welke provider neemt men?

Nu de prijzen én de snelheden opgehoogd worden kan het geen kwaad om te kijken welk internet abonnement als beste én goedkoopste uit de bus komt. Mensen zijn gewoontedieren en stappen niet vaak over van internetprovider. Dat kan echter wel voordelig zijn. Niet allen als men sneller internet wil, maar ook als men goedkoper uit wil zijn. Welke provider, abonnement of verbinding men kiest is afhankelijk waar het internet voor gebruikt wordt. Voor een ieder die thuis werkt is snel en stabiel internet belangrijker dan voor iemand die alleen voor de hobby iets googelt. Of voor een gezin waar ’s avonds drie mensen films streamen.

Drie soorten verbindingen

De internetverbindingen die we kennen kunnen grofweg worden verdeeld in drie subgroepen: de groep met goed en snel internet, de groep met beste en snelste internet en een groep met het goedkoopste internet.

Als het gaat om goed en snel internet kijken we naar de kabelverbinding. Kabelinternet is altijd verbonden aan de aanbieder die in die regio opereert. Kabel heeft snel internet dat soms haast even snel is als glasvezel. Bijkomend voordeel is dat een kabel standaard ook tv-zenders levert. Kabelinternet is echter niet de goedkoopste optie.

De beste én snelste internetverbinding is op dit moment toch glasvezel. Glasvezel wordt de verbinding van de toekomst genoemd en het grootste voordeel is haast dat de snelheid om bestanden te versturen even hoog is als de snelheid om bestanden te ontvangen. Bij andere verbindingen is de uploadsnelheid altijd lager dan de downloadsnelheid. Een groeiende groep Nederlanders kiest voor deze verbinding. Overigens kan iedereen zelf meten of zijn/haar uploadsnelheid en downloadsnelheid hoog genoeg is.

De goedkoopste internetverbinding is de internetverbinding over een vaste telefoonlijn: de DSL. De ADSL staat bekend om zijn trage werking, maar met nieuwe technieken is de opvolger (VDSL) een stuk sneller. Hoe langer echter de koperdraad die nodig is om het internet naar de woning te geleiden, hoe trager het internet wordt.

Financiële meevallers

In dure tijdens als deze kan het erg fijn zijn om, naast maandelijks voordelig uit te zijn, ook eerder financiële meevallers te ervaren. Veel providers bieden bijvoorbeeld kortingen aan als men ook een energie- of telefoonabonnement heeft of afsluit bij hen. Daarnaast bieden de meeste providers mooie kortingen voor nieuwe klanten. Kortingen waar men soms eerste maanden vrijwel gratis internet heeft. Tenslotte kan internet abonnementen vergelijken op internet ook voordelen opleveren. Bij sommige vergelijkers krijg je tot hoge bedragen aan cashback.