Shell: ABP helpt klimaat niet door aandelen te verkopen

Shell denkt niet dat de verkoop van aandelen van het concern door ambtenarenpensioenfonds ABP bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. “De realiteit is dat er vanuit de samenleving nog veel vraag is naar fossiele producten en we met elkaar gefaseerd de transitie naar andere energievormen moeten maken”, zegt een woordvoerster van het olie- en gasconcern.

Ze reageert op de mededeling van ABP dat een groot deel van zijn beleggingen in de producenten van fossiele energie zijn verkocht. In grote bedrijven als Shell, BP en TotalEnergies wordt volgens het pensioenfonds niet langer belegd.

Shell zegt volop bezig te zijn om de energietransitie te versnellen en om klanten te helpen verduurzamen. Energie-economen bevestigden dit onlangs. Zij wezen erop dat er geen partij is in Nederland die zoveel investeert in duurzame energie als Shell. Volgens Gerben Hieminga van ING zijn we wereldwijd nog steeds voor 85 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarbij groeit de vraag naar fossiele energie nog steeds.

De wens van onder andere milieuorganisaties om direct helemaal te stoppen met investeringen doen in de winning van olie en gas is volgens Hieminga niet realistisch. Volgens energiedeskundigen investeert Shell miljarden in windmolenparken, zonnevelden, opslagtechnieken en infrastructuur voor het afvangen en opslaan van CO2.

Volgens ABP gaan de verkopen van de fossiele bedrijven, die doorgaans een stabiel dividend opleveren, niet ten koste van het beleggingsrendement van het fonds.