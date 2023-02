Toyota blijft ondanks onderdelentekorten optimistisch over winst

De Japanse autoproducent Toyota blijft bij zijn eerdere winstverwachtingen, ondanks onderdelentekorten. Die zaten het bedrijf, de grootste automaker ter wereld qua aantallen verkochte auto’s, in de laatste drie maanden van 2022 nog altijd dwars. Maar de zwakke yen helpt Toyota weer. Auto’s die de onderneming verkoopt in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Europa leveren meer op in de Japanse munteenheid.

Voor het hele boekjaar, dat bij Toyota loopt tot en met maart, verwacht de automaker nog altijd een operationele winst van 2,4 biljoen yen. Dat is omgerekend iets meer dan 17 miljard euro. In het derde kwartaal van Toyota’s boekjaar, de maanden oktober tot en met december, ging het om een operationele winst van omgerekend 6,8 miljard euro.

Na afloop van het boekjaar 2023 geeft de huidige topman Akio Toyoda, de kleinzoon van Toyota-oprichter Kiichiro Toyoda, het stokje over aan Koji Sato. Die is nu nog verantwoordelijk voor Toyota’s luxemerk Lexus.