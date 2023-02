Casinobedrijven helpen beurs in Hongkong aan winst

De casinobedrijven gingen donderdag vooruit op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op de kwartaalresultaten van Wynn Resorts en MGM Resorts, die profiteerden van de heropening van het Chinese gokparadijs Macau. Ook de Chinese techbedrijven wonnen terrein door optimisme over het gebruik van zogeheten chatbots.

Wynn Macau en MGM China stegen ruim 7 procent dankzij beter dan verwachte omzetcijfers in het afgelopen kwartaal. Ook concurrenten Sands China en Galaxy Entertainment gingen mee omhoog en wonnen ruim 4 procent en 2,5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde daardoor tussentijds 1,1 procent in de plus.

Alibaba kreeg er dik 3 procent bij en JD.com won 1,8 procent. De Chinese tech- en webwinkelconcerns maakten bekend aan een eigen kunstmatige intelligentie (AI)-programma te werken dat lijkt op het bekende ChatGPT. Sinds de populariteit van het eind vorig jaar verschenen ChatGPT zetten veel techbedrijven in op nieuwe producten met AI ingebouwd. De Chinese zoekmachine Baidu zei eerder deze week ook al plannen te hebben om kunstmatige intelligentie in te zetten in zijn producten.

Elders in de Aziatische regio lieten de beurzen een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door de vrees voor verdere renteverhogingen door de Federal Reserve om de inflatie te bestrijden. De beurs in Shanghai won 1 procent door het optimisme over de heropening van de Chinese economie. De Kospi in Seoul bleef vrijwel vlak. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent door een koersval van ruim 10 procent van AGL Energy. Het Australische energiebedrijf zag de winst in de tweede jaarhelft van 2022 ruimschoots halveren en verlaagde zijn winstverwachting.

In Tokio sloot de Nikkei 0,1 procent in de min. Toyota won 0,4 procent na publicatie van kwartaalcijfers. De autofabrikant zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met 8 procent dalen, mede door het aanhoudende tekort aan onderdelen. De grootste automaker ter wereld profiteerde wel van de goedkopere yen en handhaafde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar, dat loopt tot en met maart. Concurrent Nissan, die na sluiting van de Japanse beurshandel de resultaten bekend zal maken, bleef ongewijzigd.