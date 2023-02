IMF: impact aardbeving op economie Turkije minder groot dan 1999

De gevolgen van de aardbeving van deze week in het zuidoosten van Turkije voor de economie van dat land zullen fors zijn. Maar toch is de economie van Turkije nu sterker dan tijdens de vorige grote aardbeving in 1999 bij Izmit. Dat hebben IMF-bestuurders gezegd tijdens een financiële top over de Arabische wereld.

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva merkte op dat de aardbeving in Turkije en Syrië “een enorme tragedie heeft gebracht”. Maar die aardbeving heeft ook “een zeer aanzienlijke impact op de Turkse economie”.

Mahmoud Mohieldin, die bij de denktank uitvoerend directeur is, liet evenwel weten dat de Turkse economie niet zo’n harde klap zal krijgen als in 1999. Na de eerste klap zullen publieke en private investeringen om het getroffen gebied weer op te bouwen de economie zelfs harder kunnen laten groeien, denkt hij.

Als gevolg van de aardbevingen maandag zijn veel gebouwen ingestort. Inmiddels is het dodental in Turkije en Syrië opgelopen tot boven de 28.000 met nog veel meer gewonden en dakloos geworden mensen. De VN verwachten dat het aantal dodelijke slachtoffers zal oplopen tot boven de 50.000.