Aandacht voor resultaten Randstad en inflatie VS op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de resultaten van Randstad. Het uitzendconcern is in de laatste maanden van 2022 minder hard gegroeid dan begin vorig jaar. Door de verslechterde economische omstandigheden waren bedrijven voorzichtiger met het aannemen van nieuw personeel. Die trend zette zich volgens Randstad ook voort in de eerste maand van 2023. Het uitzendconcern kondigde tevens aan vanaf april voor zo’n 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Beleggers zijn benieuwd of de inflatie in de grootste economie ter wereld verder is afgekoeld. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat de Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente om de inflatie te bedwingen.

Economen verwachten dat de Amerikaanse consumentenprijzen in januari met 6,2 procent zijn gestegen, na een toename van 6,5 procent in december. Veel Fed-bestuurders waarschuwden vorige week al dat de inflatie nog altijd te hoog is en verdere renteverhogingen nodig zijn.

Ook wordt duidelijk of Nederland in een recessie is beland. Statistiekbureau CBS maakt namelijk dinsdagochtend bekend hoe de economie het er in het slotkwartaal van 2022 vanaf heeft gebracht. In het derde kwartaal kromp de economie met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Bij een nieuwe krimp in het vierde kwartaal is officieel sprake van een recessie.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een vrijwel vlakke opening. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend licht vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger ondanks een tegenvallende groei van de Japanse economie in het vierde kwartaal. De Hang Seng-index in Hongkong daalde tussentijds 0,2 procent.

Op het Damrak opende ook OCI de boeken. De kunstmestproducent profiteerde afgelopen jaar volop van de hoge prijzen voor zijn producten. De winst van het bedrijf ging met meer dan driekwart omhoog ten opzichte van 2021.

De fabrikant van elektrische bussen Ebusco liet weten 2022 te hebben afgesloten met een recordniveau van 1474 orders. Eind 2021 telde het bedrijf nog 325 orders. Ebusco waarschuwde wel dat de heropleving van het coronavirus in China in december heeft geleid tot een vertraging van de levering van 21 bussen. Die zullen nu dit jaar in de omzetcijfers worden meegenomen.

De euro was 1,0743 dollar waard, tegen 1,0712 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 79,42 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 86,17 dollar per vat.