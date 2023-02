Kunstmestbedrijf OCI profiteert van hoge prijzen

Kunstmestbedrijf OCI heeft afgelopen jaar volop geprofiteerd van de hoge prijzen voor zijn producten. De winst van het bedrijf, dat aan de Amsterdamse beurs genoteerd is, ging met meer dan driekwart omhoog ten opzichte van 2021.

Wel is de prijs voor stikstof de laatste tijd wat gedaald. Maar OCI ziet dat boeren ook extra willen planten, met name in de Verenigde Staten. Voor methanol, een ander product van OCI, voorziet het bedrijf door de heropening van de Chinese economie een goed jaar.

De omzet van OCI steeg met 54 procent tot 9,7 miljard dollar, omgerekend 9 miljard euro. De winst ging zelfs met 84 procent omhoog, tot 1,3 miljard dollar.