Tesla ontslaat tientallen werknemers die vakbond willen oprichten

Tesla heeft tientallen medewerkers van een fabriek in de Amerikaanse stad Buffalo ontslagen. Het ontslag volgt op de aankondiging van het plan van het personeel om zich te verenigen in een vakbond. Dat meldden de ontslagen werknemers in een klacht bij de Amerikaanse National Labor Relations Board, een organisatie die waakt over de correcte toepassingen van het arbeidsrecht.

De ontslagen medewerkers beschuldigen Tesla van het illegaal beëindigen van de arbeidscontracten “als vergelding voor de vakbondsactiviteiten en om de oprichting van een vakbond te ontmoedigen”. De medewerkers van de fabriek kwamen onlangs in verzet tegen de leiding van de producent van elektrische auto’s. Het gaat om werknemers die werken aan de zelfsturende functies van de Tesla’s, waarbij zij naar eigen zeggen constant op de vingers worden gekeken.

Bij de fabriek in Buffalo, in de Amerikaanse staat New York, werken ruim achthonderd mensen, die zich bezighouden met de technologie om Tesla’s zelfstandig te kunnen laten rijden. Volgens de kritische medewerkers zou Tesla tijdens hun werk het aantal toetsaanslagen controleren, om zo bij te houden hoeveel werk zij op een dag verrichten. Dat leidt er zelfs toe dat sommige medewerkers niet eens toekomen aan een toiletpauze. De werknemers eisten ook een hoger salaris.