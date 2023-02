Renault draait verlies door vertrek uit Rusland

Autofabrikant Renault draaide afgelopen jaar verlies omdat het de Russische markt vaarwel heeft gezegd. Rusland was de op een na grootste markt van Renault dankzij het populaire merk Lada, dat onder de Russische autofabrikant AvtoVAZ valt. Het concern maakte vorig jaar mei bekend dat het zijn meerderheidsbelang in AvtoVAZ zou verkopen aan een Russisch wetenschappelijk instituut.

Het Franse autoconcern zat al sinds de Russische invasie in Oekraïne met het belang in AvtoVAZ in zijn maag en kreeg hierover veel kritiek. De automaker zei daarom in maart dat het zijn activiteiten in een fabriek in Moskou zou staken. Daarnaast werd het door sancties ook steeds moeilijker om de fabrieken in Rusland draaiende te houden.

Toch gingen de totale verkopen van het concern met 11,4 procent omhoog vergeleken met het jaar ervoor, geholpen door een succesvolle verkoop van nieuwe modellen. De omzet bedroeg in 2022 ruim 46 miljard euro. Onderaan de streep maakte het autoconcern evenwel 700 miljoen euro verlies. Renault boekte in 2021 nog een nettowinst van 967 miljoen euro. Vanwege het chiptekort sneed het bedrijf in 2021 toen nog flink in de kosten om de winstgevendheid te vergroten.

Gecorrigeerd voor het verlies door de verkoop van de activiteiten in Rusland, dikten de marges van Renault vorig jaar wel aan. Over de gehele linie waren de resultaten beter dan het concern had verwacht, zegt topman Luca de Meo, “ondanks sterke tegenwind door de verkoop van onze activiteiten in Rusland, de halfgeleidercrisis en kosteninflatie.” Met de halfgeleidercrisis doelt hij op het chiptekort waar de autobranche al langere tijd mee kampt.