Streamingdienst Paramount groeit hard ten koste van winst

Entertainment- en mediaconcern Paramount Global heeft veel nieuwe kijkers aan zich weten te binden met het eigen streamingplatform. Daarmee wil het bedrijf achter de gelijknamige filmstudio en televisiezenders als MTV, CBS en Nickelodeon de concurrentie aangaan met Netflix. Investeringen in de uitbreiding van de streamingdienst gingen wel ten koste van de winst.

Streamingdienst Paramount+ kreeg er in het laatste kwartaal 9,9 miljoen abonnees bij, waarmee het totaal uitkomt op 56 miljoen betalende leden. Dat is ongeveer een kwart van het aantal abonnees dat Netflix heeft, maar de toename is wel sterker. Paramount zegt vooral dat de film Top Gun: Maverick veel kijkers trok. Die actiefilm met Tom Cruise in de hoofdrol was zowel online als in de bioscopen te kijken.

Streamingdiensten leverden Paramount in vergelijking met het slotkwartaal van 2021 30 procent meer omzet op en zijn nu goed voor 1,4 miljard dollar aan opbrengsten. Daarmee is het nog altijd een kleinere speler binnen het mediaconglomeraat, dat zijn meeste inkomsten met televisiezenders genereert.

Die tak had te maken met tegenvallende advertentie-inkomsten, waardoor de totale omzet met maar 2 procent steeg tot 8,1 miljard dollar. De operationele winst daalde op jaarbasis met 93 procent tot 182 miljoen dollar.