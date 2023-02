Ontwikkelingsbank: aardbevingen kosten Turkije 1 procent economie

De recente aardbevingen kosten de Turkse economie maximaal 1 procent aan economische groei. Met die voorspelling komt de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) donderdag in een rapport. Daarmee is de organisatie een stuk behoudender in zijn prognose dan de Turkse ondernemersvereniging Turkonfed die de schade een paar dagen terug op ongeveer een tiende van de Turkse economie inschatte.

Volgens de EBWO moet er bij het maken van een inschatting ook rekening worden gehouden met de verwachte impuls van de wederopbouw later dit jaar. Die zal de negatieve impact op infrastructuur en toeleveringsketens van nu in het economische plaatje voor een groot deel compenseren. “De aardbeving trof grotendeels landbouwgebieden en gebieden met een beperkte productie”, geeft Beata Javorcik, hoofdeconoom van de EBWO, daarbij aan. Zonder rekening te houden met de impact van de aardbevingen gaat de EBWO voor Turkije nog altijd uit van 3 procent economische groei dit jaar.

Turkonfed noemde op zijn beurt een schadebedrag van bijna 80 miljard euro, dat zou neerkomen op zo’n 10 procent van de totale omvang van de Turkse economie. De vereniging schatte dat ingestorte woningen een schadepost van zo’n 65,5 miljard euro opleveren. Verlies aan nationaal inkomen, doordat mensen niet kunnen werken en fabrieken en landbouwgebieden beschadigd zijn, zouden uitkomen op ongeveer 9,7 miljard euro. Daarbovenop zou dan ook nog schade komen aan infrastructuur als wegen, elektriciteits-, gas- en olieleidingen, maar ook communicatiemiddelen, scholen en ziekenhuizen.

Eerder al zei het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de gevolgen van de aardbevingen voor de Turkse economie fors zullen zijn. Maar de economie van Turkije zou nu ook sterker zijn dan tijdens de vorige grote aardbeving in 1999 bij Izmit. Mahmoud Mohieldin, die bij de denktank uitvoerend directeur is, liet weten dat de Turkse economie niet zo’n harde klap zal krijgen als in 1999. Na de eerste klap zullen publieke en private investeringen om het getroffen gebied weer op te bouwen de economie zelfs harder kunnen laten groeien, gaf hij aan.