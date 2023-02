Alfen maakt grootste batterij-energieopslagsysteem van Nederland

Fabrikant van laadpalen en slimme energie-oplossingen Alfen maakt naar eigen zeggen het grootste batterij-energieopslagsysteem van Nederland. Dat systeem komt in Vlissingen en krijgt een opslagcapaciteit van 68 megawattuur. Dat is anderhalf tot twee keer zoveel dan tot nu toe gebruikelijk in de markt.

Met de superbatterij kan energie die wordt opgewerkt door bijvoorbeeld windmolens worden bewaard. Dan is het mogelijk de energie te gebruiken op elk moment dat de markt daarom vraagt. Dat kan problemen als een onbalans op het net en de onvoorspelbaarheid van hernieuwbare energiebronnen oplossen. Wanneer het bijvoorbeeld windstil is, leveren windmolens namelijk geen stroom. Zo’n batterij kan op zo’n moment een uitkomst zijn.

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde Alfen kondigde de klus, genaamd Project Pollux, woensdag aan. Bij de opdracht trekt het bedrijf samen op met energieopslagspecialist SemperPower. Die laatste partij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, financiering en exploitatie van het systeem, terwijl Alfen onder meer het ontwerp, de installatie, tests en langetermijnonderhoud voor zijn rekening neemt.

Hoeveel geld met de nieuwe klus is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Naar verluidt gaat het om miljoenen euro’s. Het is de bedoeling dat het systeem in het vierde kwartaal van dit jaar in gebruik kan worden genomen.

Het is niet voor het eerst dat Alfen en SemperPower met elkaar samenwerken. In 2021 hebben de twee al een eerste batterijproject gedaan. “Sindsdien zien lokale netbeheerders een ongekende toename in aanvragen voor de koppeling van batterij-energieopslagsystemen aan hun net”, zegt SemperPower-topman Dennis Schiricke in een verklaring.