Huizenprijzen in januari weer wat gestegen na maandenlange daling

De Nederlandse huizenprijzen zijn in januari licht gestegen nadat bestaande koopwoningen maandenlang telkens goedkoper werden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster gingen de prijzen vergeleken met december met 1,5 procent omhoog. In de laatste maand van vorig jaar zakten de prijzen nog met ruim 2 procent ten opzichte van november, wat de sterkste daling in tien jaar was.

De huizenprijzen gingen tot halverwege vorig jaar nog hard omhoog, in de hand gewerkt door het woningtekort en een lage hypotheekrente. Maar in de zomer zette, gemeten op maandbasis, een daling in nadat de rentes begonnen op te lopen. Of de nieuwe prijsstijging weer een nieuwe omslag betekent, lijkt nog te vroeg om te zeggen.

Gemeten ten opzichte van een jaar eerder ziet het beeld er iets anders uit. Bestaande koopwoningen waren volgens het CBS vorige maand nog 1,1 procent duurder dan in januari vorig jaar. Dat is wel de kleinste prijsstijging op jaarbasis in bijna negen jaar. Ten opzichte van midden 2013, toen de markt zich op een dieptepunt bevond, werd er gemiddeld 93 procent meer voor een huis neergeteld. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning bedroeg 424.681 euro.

De laatste tijd breken economen zich het hoofd over waar het heen gaat met de woningmarkt. Deskundigen van ABN AMRO voorspelden onlangs bijvoorbeeld dat de huizenprijzen komende jaren “scherp” dalen. Zij dachten dat woningen in twee jaar ongeveer 10 procent minder waard zouden worden.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) merkte vorige maand bij de presentatie van de eigen kwartaalcijfers op dat door de gestegen hypotheekrente de betaalbaarheid van woningen onder druk staat. Dat laatste is ook een reden waarom er nog maar weinig verhuizingen plaatsvinden. In januari registreerde het Kadaster 13.126 woningverkopen. Dat waren er 6,6 procent minder dan in januari vorig jaar.