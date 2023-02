Techbedrijven zetten Japanse beurs lager door rentezorgen

De chip- en techbedrijven gingen woensdag omlaag op de Japanse beurs in navolging van de forse koersverliezen in de Amerikaanse techsector. De rentezorgen bleven daarbij boven de markten hangen. Beleggers kijken namelijk vooral uit naar de notulen van de vorige rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

Hoge rentes zijn ongunstig voor aandelenbeleggingen en vooral voor snelgroeiende technologiebedrijven. De Japanse maker van chipapparatuur Tokyo Electron zakte 1,7 procent en elektronicaconcern Sony verloor 1,8 procent. Ook techinvesteerder SoftBank moest het ontgelden en daalde 2 procent, na het verlies van 2,5 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 1,3 procent in de min.

De Hang Seng-index in Hongkong hield het verlies beperkt tot 0,2 procent, na de forse koersdaling een dag eerder. Financieel bestuurder Paul Chan van de stad zei in zijn jaarlijkse begrotingstoespraak dat de inwoners van Hongkong omgerekend zo’n 600 euro steun krijgen om het economische herstel aan te jagen. Chan voorspelde daarbij dat de economische groei dit jaar tussen de 3,5 en 5,5 procent zal liggen, na een krimp van 3,5 procent vorig jaar.

De Chinese techbedrijven, die dinsdag al hard omlaag gingen, zakten overwegend verder weg. Zo verloren de webwinkelconcerns Alibaba en JD.com respectievelijk 2 en 3 procent. Internet- en gamesbedrijf Tencent daalde 1,8 procent. De hoofdindex in Shanghai verloor 0,5 procent. De Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix zakten tot 2,4 procent in Seoul en drukten de Kospi 1,6 procent in de min.

De All Ordinaries in Sydney leverde 0,3 procent in. Domino’s Pizza Enterprises zag bijna een kwart aan beurswaarde verdampen. De grootste pizzaketen in AustraliĆ« boekte flink minder winst doordat veel klanten wegbleven na de prijsverhogingen die het bedrijf doorvoerde om de hogere kosten te compenseren.

In Nieuw-Zeeland verhoogde de centrale bank de rente met een half procentpunt tot 4,75 procent. Dat is het hoogste niveau in veertien jaar. Volgens de centrale bank is de inflatie nog altijd te hoog en zijn verdere renteverhogingen waarschijnlijk nodig om de prijsstijgingen onder controle te krijgen.