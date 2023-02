Schiphol wil niet minder dan 460.000 vluchten en alleen tijdelijk

Luchthaven Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Daar gaat het vliegveld mee akkoord voor dit jaar en volgend jaar, maar daarna sluit Schiphol nieuwe groei niet uit. Via een nieuw luchthavenverkeersbesluit waarbij de overheid stuurt op milieubelasting moet dat mogelijk worden, schrijft de luchthaven in een zienswijze op de plannen voor krimp van de luchtvaart,

Het luchthavenbedrijf benadrukt de verbindingen met de rest van de wereld die Schiphol biedt. “Dat is van ongelooflijke waarde voor onze welvaart en ons welzijn.” Maar Schiphol beseft ook dat de luchtvaart zorgt voor vervuiling en lawaai en zegt zich “onverminderd in te zetten” voor “minder hinder en uitstoot”. Die beide belangen moeten in een nieuw systeem worden gevat, waaraan de politiek al tien jaar werkt.

Om die duidelijkheid te scheppen wil de vliegvelduitbater dat er snel aan een nieuw luchthavenverkeersbesluit zal worden gewerkt. Daarbij moet gestuurd worden op lawaai en uitstoot. Die milieugrenzen moeten voor de luchtvaartsector duidelijk maken wat wel en niet kan. Maar er moet ook ruimte voor beloning zijn als de luchtvaart binnen de gestelde grenzen blijft, stelt Schiphol in de zienswijze. Daarmee wordt de deur voor toekomstige groei geopend. Verder moet de overheid innovaties die voor minder hinder en uitstoot zorgen stimuleren.

Verder merkt Schiphol op dat beslissingen over het winterseizoen, dat in oktober ingaat, snel moeten worden genomen. Uiterlijk op 4 mei moet de slotco├Ârdinator de maximale capaciteit in die periode publiceren.

Vorig jaar juni kondigde het kabinet aan dat Schiphol structureel moest krimpen naar 440.000 vluchten per jaar. Dat zou al eind dit jaar moeten ingaan. Later kwam daar een tussenstap van 460.000 vluchten per jaar bij.

KLM sprak ook al zijn zorgen uit over de krimpplannen en stelt dat het bedrijf dertig bestemmingen moet laten vallen als de plannen doorgaan. Dat kan ook weer leiden tot minder bezetting van de trans-Atlantische vluchten die daardoor mogelijk ook zouden verminderen wat tot een neerwaartse spiraal zou leiden. Als het aantal vluchten boven de 470.000 per jaar zou blijven zouden de gevolgen voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij beperkt blijven.