Koerssprong Allfunds op Damrak na interesse beursbedrijf Euronext

Het Spaanse investeringsplatform Allfunds heeft woensdag een koerssprong gemaakt op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf, dat sinds voorjaar 2021 een notering heeft op het Damrak, kreeg een verkennend bod van 5,5 miljard euro van beursuitbater Euronext. Die erkende nadat het nieuws was uitgelekt in gesprek te zijn met de grootaandeelhouders van Allfunds.

Allfunds noemt zichzelf een ‘wealthtech’-bedrijf, dat technologie inzet bij vermogensbeheer. Via het digitale platform van de onderneming kunnen fondsenmanagers en investeerders aan elkaar gekoppeld worden. Het aandeel ging 16,6 procent omhoog na nieuws over de voorlopige gesprekken. Euronext, het bedrijf achter de beurzen van onder meer Amsterdam, Parijs, Milaan en Oslo, werd in Parijs zo’n 7,5 procent lager gezet.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was chiptoeleverancier Besi de grootste stijger. Dat bedrijf zag de kwartaalomzet dalen door de aanhoudende zwakke marktomstandigheden, maar haalde wel flink meer orders binnen. Beleggers zetten het aandeel 10,2 procent hoger. Ook dataleverancier Wolters Kluwer kwam met cijfers en won 5,4 procent. Betalingsverwerker Adyen stond met een min van 2,7 procent helemaal onderaan.

Bij de middelgrote bedrijven kwamen verzekeraar ASR en koffieconcern JDE Peet’s met cijfers. ASR (min 1,1 procent) liet weten dat het samenvoegen van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon met die van ASR volgens plan verloopt en “op zijn vroegst” begin juli wordt afgerond. JDE Peet’s daalde 0,9 procent. Het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick wist de omzet vorig jaar op te voeren dankzij prijsverhogingen van ruim 14 procent. Fabrikant van slimme energie-oplossingen Alfen was de koploper met een plus van ruim 3 procent. Die onderneming maakt naar eigen zeggen het grootste batterij-energieopslagsysteem van Nederland.

De AEX sloot met een min van 0,1 procent op 756,63 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1017,05 punten. De beurs in Frankfurt ging een fractie omhoog, die in Parijs en Londen daalden tot 0,6 procent.

In Parijs won Danone 4,5 procent. Het Franse voedingsconcern boekte in 2022 de sterkste omzetgroei in meer dan tien jaar dankzij prijsverhogingen. Stellantis steeg 2,2 procent. Het Frans-Italiaans-Amerikaanse autoconcern gaat zijn aandeelhouders fors belonen na recordresultaten.

De euro was 1,0624 dollar waard, tegen 1,0666 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent minder op 74,23 dollar. Brentolie werd 2,5 procent goedkoper op 80,94 dollar per vat.