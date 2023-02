TotalEnergies: prijs liter brandstof in Frankrijk onder 2 euro

Olie- en gasconcern TotalEnergies zorgt ervoor dat benzine en diesel in thuisland Frankrijk minder dan 2 euro per liter kosten. Vanaf zaterdag geldt bij de Franse tankstations van het bedrijf een maximumprijs van 1,99 euro per liter.

De maatregel werd op de Franse televisie aangekondigd door topman Patrick Pouyanne. Volgens hem zijn de prijzen voor benzine en diesel nu bij vier van de tien Franse tankstations hoger dan de nieuwe bovengrens.

Vorig jaar voerde TotalEnergies ook al diverse maatregelen door om de brandstofprijzen betaalbaar te houden. Sinds de zomer had het bedrijf verschillende kortingsacties. De hoge brandstofprijzen zijn een van de zichtbaarste vormen van prijsstijgingen voor de Franse bevolking die al meerdere keren haar onvrede uitte over de hoge inflatie.