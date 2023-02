Gemengd beeld op Aziatische beurzen na rentebesluit Zuid-Korea

De aandelenbeurzen in Azië en Australië lieten donderdag een gemengd beeld zien, na de kleine verliezen op de New Yorkse handelsvloeren. Beleggers verwerkten de kwartaal- en jaarcijfers van een aantal bedrijven en het recentste rentebesluit in Zuid-Korea. De beurs in Tokio bleef gesloten vanwege de verjaardag van de Japanse keizer.

De beurs in Hongkong zakte 0,1 procent, waarbij laptopfabrikant Lenovo een van de sterkste stijgers was (plus 6 procent). Vorige week maakte de elektronicafabrikant nog bekend dat de omzet in het afgelopen kwartaal met bijna een kwart was gedaald, maar beleggers putten moed uit de positievere verwachtingen voor de tweede helft van het jaar. De beurs in Shanghai zakte 0,4 procent.

De uitbater van de Hongkongse beurs HKEX won 0,4 procent na het bekendmaken van de resultaten. Het bedrijf boekte een lagere winst door een dip in het aantal bedrijven dat naar de beurs gaat, maar verwacht dat het aantal beursgangen wel weer aantrekt.

De Kospi in Seoul steeg 1 procent weg na de bekendmaking van het rentebesluit van de centrale bank in Zuid-Korea. Die hield na een jaar van renteverhogingen het belangrijkste tarief voor het eerst op hetzelfde niveau. Rhee Chang-yong, gouverneur van de centrale bank, liet wel doorschemeren dat er mogelijk later nog renteverhogingen aankomen.

Luchtvaartmaatschappij Qantas boekte een recordwinst in het tweede halfjaar van 2022 en gaat aandeelhouders belonen door aandelen in te kopen. Toch verloor het Australische vervoersbedrijf op de beurs in Sydney 6,8 procent aan waarde. De All Ordinaries van de beurs in Sydney ging 0,4 procent omlaag .