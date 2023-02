Organisaties spannen klimaatrechtszaak aan tegen bank BNP Paribas

Drie duurzaamheidsorganisaties klagen BNP Paribas aan omdat ze vinden dat de Franse bank te veel projecten voor fossiele energie financiert. Met hun aanklacht willen ze afdwingen dat het financiële concern niet langer geld steekt in de uitbreiding van de winning van fossiele energie. Ook willen ze dat BNP Paribas een plan opstelt om volledig te stoppen met olie- en gasprojecten.

Het gaat volgens de organisaties Friends of the Earth France, Notre Affaire à Tous en Oxfam France om de eerste klimaatzaak tegen een commerciële bank ter wereld. Eerder dwong Milieudefensie in Nederland het olie- en gasconcern Shell al via een rechtszaak meer te doen om de CO2-uitstoot te verlagen. De drie NGO’s in Frankrijk zeggen dat hun rechtszaak daarop is geïnspireerd.

De drie klagende partijen in Frankrijk vinden dat BNP Paribas zijn wettelijke plicht verzaakt om zorg te dragen voor een goed milieu. Die plicht geldt sinds 2017 maar er is nog nooit een uitspraak door een rechter over gedaan. De grootste bank van Frankrijk maakte onlangs bekend zijn portefeuille met kredieten voor de winning van olie en gas te verkleinen, maar volgens de milieuorganisaties is dat niet genoeg.

“BNP Paribas blijft blanco cheques uitschrijven voor de grootste fossiele bedrijven zonder daar enige voorwaarden aan te stellen voor een olie- en gasvrije ecologische transitie”, betoogt Alexandre Poidatz van Oxfam France. “In plaats van concrete beloften om fundamentele, wetenschappelijke waarheden het hoofd te bieden, probeert BNP Paribas zijn imago op te poetsen en verwarring te zaaien.”

De bank zelf zegt het te betreuren dat de actiegroepen hebben gekozen voor een rechtszaak in plaats van dialoog. BNP Paribas kan naar eigen zeggen niet direct stoppen met de financiering van fossiele energie, staat ook in de reactie aan persbureau Reuters. “We zijn ervan overtuigd dat de ecologische transitie de enige levensvatbare route is voor onze economieën”, stelt het bedrijf. “We zijn gefocust op een uitweg uit fossiele brandstoffen.”