Schrik over inflatie VS duwt Europese beurzen fors in de min

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een fors verlies het weekend ingegaan, waarbij bijna alle bedrijven uit de AEX-index lager sloten dan een dag eerder. De stemming bij beleggers verslechterde duidelijk nadat nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten bekend waren geworden. Die doen vermoeden dat de rentes daar verder zullen stijgen, wat nadelig is voor aandelen. Ook op andere beurzen in Europa werden grote verliezen geleden.

De favoriete maatstaf voor de inflatie van de Amerikaanse Federal Reserve viel vrijdag hoger uit dan verwacht. Daardoor gaan veel beleggers ervan uit dat de centralebankenkoepel van de VS lang door zal gaan met het verhogen van de rente.

De AEX-index sloot 1,2 procent lager op 746,41 punten, waarbij alleen olie- en gasconcern Shell en dataleverancier Wolters Kluwer een minieme winst wisten te boeken. Grootste verliezers waren de techbedrijven Besi (5,5 procent lager) en Adyen (4,5 procent lager), die respectievelijk toeleverancier van de chipsector en betaaldienstverlener zijn.

Chemicaliƫndistributeur IMCD verloor 2,5 procent aan beurswaarde. Het bedrijf boekte vorig jaar recordresultaten, maar in het slotkwartaal waren de prestaties minder dan verwacht. Dat komt volgens analisten van ING waarschijnlijk doordat klanten eerst hun overtollige voorraden aan grondstoffen opmaakten.

De MidKap daalde 0,8 procent tot 1005,38 punten. Aalberts toonde herstel met een winst van bijna 2 procent. Het industrieel concern verloor een dag eerder nog zo’n 5 procent na publicatie van de jaarcijfers.

De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,8 procent. Londen verloor 0,3 procent.

Het Zweedse telecombedrijf Ericsson kondigde aan 8500 banen te schrappen na een jaar waarin de winst met 17 procent daalde. Het aandeel daalde met 1,3 procent. Ook chemisch concern BASF gaat honderden banen schrappen om de kosten te besparen. Het Duitse bedrijf heeft last van hoge gasprijzen. Het aandeel sloot bijna 8 procent lager.

Het Franse bouwmaterialenconcern Saint-Gobain steeg bijna 5 procent in Parijs na een recordomzet in 2022. In Londen verloor IAG ruim 6 procent. Het moederconcern van British Airways, Aer Lingus, Iberia en Vueling boekte afgelopen jaar weer winst dankzij het sterke herstel van de coronacrisis. Ook neemt IAG de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa over.

De euro was 1,0548 dollar waard, tegenover 1,0592 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 75,99 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent duurder, op 82,82 dollar per vat.