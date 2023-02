Oud-eigenaar failliet Conservatrix beschuldigd van miljardenfraude

Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten verdenken investeerder Greg Lindberg van verzekeringsfraude waarmee 2 miljard dollar (1,9 miljard euro) is verdonkeremaand. Lindberg was in het verleden eigenaar van de Nederlandse levensverzekeraar Conservatrix, die in 2020 failliet ging.

Lindberg en twee andere personen hebben volgens Amerikaanse aanklagers geld van verzekeringsfirma’s in eigen zak gestoken. Van dat geld zou hij een “luxe levensstijl” hebben gefinancierd. Om dit te verhullen, zouden ze ook hebben gelogen tegen toezichthouders.

“De aanklacht onthult een zorgvuldig in elkaar gezet systeem dat steunde op een complex web van financiële investeringen en transacties, bedoeld om toezichthouders om de tuin te leiden en de financiële gezondheid van Lindbergs verzekeringsmaatschappijen te verhullen”, stelt aanklaagster Dena J. King uit de staat North Carolina.

Volgens justitie in de VS liet Lindberg zijn verzekeringsmaatschappijen meer dan 125 miljoen dollar uitlenen aan hemzelf. Die schulden werden uiteindelijk “kwijtgescholden”, zo luidt de verdenking. Hij liet de door hem aangestuurde verzekeraars ook 2 miljard aan investeringen aangaan als onderdeel van de fraude, beweren de aanklagers.

Lindberg kan maximaal twintig jaar cel opgelegd krijgen, als de verdenkingen bewezen worden geacht. Hij werd eerder in de VS veroordeeld voor het omkopen van een toezichthouder, maar kwam vrij na een hoger beroep. Over die verdenking loopt nu ook nog een rechtszaak.

Conservatrix ging failliet nadat de levensverzekeraar lange tijd te lage financiële buffers had. Lindberg werd in Nederland door de rechter opgedragen 150 miljoen euro aan de kapitaalbuffers van Conservatrix toe te voegen, maar curatoren waren er volgens het laatste faillissementsverslag van eind december nog niet in geslaagd dat bedrag te innen.

Het is niet direct duidelijk of de verdenkingen in de Verenigde Staten ook over Conservatrix gaan. Verzekeraar Waard Leven sloot vorig jaar een akkoord over de overname van de levensverzekeringen van Conservatrix, waarbij polishouders wel werden gekort op de waarde van hun verzekering.