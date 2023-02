Prijs kunstmest lager dan voor de oorlog in Oekraïne

Boeren die gewassen als graan of groenten verbouwen, hebben binnenkort mogelijk een meevaller. De prijzen voor kunstmest zijn de afgelopen week hard gedaald en liggen lager dan voor het begin van de oorlog in Oekraïne. Door de Russische inval in het land schoten de prijzen voor kunstmest hard omhoog, wat tot zorgen leidde over de internationale voedselvoorziening.

Een contract voor de levering van een ton ammoniakgas in het Amerikaanse Tampa, een internationale standaard voor kunstmestprijzen, daalde in een week tijd 25 procent in prijs tot 590 dollar. Dat is het laagste niveau sinds juli 2021, meldt marktonderzoeker Green Markets. Sinds januari is de prijs met 40 procent gedaald.

Vorig jaar stegen de prijzen nog tot recordhoogte doordat de Russische aanval op Oekraïne de wereldmarkten voor kunstmest ernstig verstoorde. Beide landen zijn grote exporteurs van kunstmest maar havens van Oekraïne werden door de oorlog geblokkeerd. Daarnaast stegen de prijzen voor aardgas hard en dat is een belangrijke grondstof voor kunstmest.

Ook stonden ladingen kunstmest vast in havens vanwege onduidelijkheid over sancties, onder andere in de Rotterdamse haven. Maar in de graandeal, die export van landbouwgoederen uit Oekraïne mogelijk moest maken, staat ook de afspraak dat sancties de Russische kunstmestexport niet raken.

Waarschijnlijk zit er enige vertraging tussen de daling van de prijzen op de wereldmarkten en de prijzen die landbouwers uiteindelijk moeten betalen. Maar goedkopere kunstmest kan de oogst van boeren vergroten.

Volgens analisten kunnen de prijzen nog verder zakken. Door de goedgevulde gasvoorraden in Europa zou een aantal kunstmestfabrieken weer meer kunnen produceren. Vorig jaar verlaagden of pauzeerden een aantal fabrieken de productie vanwege het dure gas.