Beleggers komende beursweek druk met inflatie en kwartaalcijfers

Beleggers maken zich op voor een nieuwe week waarin duidelijk wordt of de inflatie in hevigheid afneemt of hoog blijft. De mate waarin de prijzen stijgen zijn voor hen belangrijk, want ze zeggen iets over de kosten voor bedrijven en consumenten en de verwachte stijging van de rentes. Een aantal beursgenoteerde bedrijven geeft ook inzage in de resultaten van vorig jaar, waaronder de toeleverancier voor de chipsector ASMI.

De AEX-index van Amsterdamse aandelenbeurs leed vorige week een verlies van zo’n 2,5 procent door zorgen over de inflatie. In New York bezorgde tegenvallend nieuws over de prijsstijgingen beleggers veel schrik. De brede S&P 500 zakte op Wall Street in één week tijd 2,6 procent.

Dat kwam onder andere doordat de favoriete maatstaf voor inflatie van de Federal Reserve hoger uitviel dan verwacht. Daardoor zal de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten geneigd zijn de rentes langer te verhogen, wat ongunstig is voor de waardering van aandelen.

Op dat vlak zullen beleggers in Europa donderdag waarschijnlijk gespitst zijn op nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone. Economen gaan in doorsnee uit van een verdere daling. Maar de vraag is ook hoe de kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet zijn meegenomen, zich ontwikkelt. Dat cijfer speelt namelijk een belangrijke rol bij rentebesluiten van de Europese Centrale Bank.

Van meerdere landen komen ook cijfers naar buiten over de stand van de economie. In China, de Verenigde Staten en Japan laten zogeheten inkoopmanagersindexen zien of industriële bedrijven en dienstverleners het drukker krijgen of niet. Frankrijk maakt bekend hoe hard de economie is gegroeid of gekrompen in het vierde kwartaal.

De ogen zijn dinsdag ook gericht op ASMI, dat onder andere systemen levert voor de bewerking van de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt. Het afgelopen najaar was het chipbedrijf minder somber over de gevolgen die Amerikaanse exportbeperkingen hebben voor de verkopen aan China. Verder is het de vraag in hoeverre ASMI last heeft van de zwakkere markt voor smartphones en pc’s, waar branchegoten al naar wezen bij hun kwartaalcijfers.

Ook de in Amsterdam genoteerde spelletjesmaker Azerion, producent van elektromagnetische componenten Kendrion en speciaalchemiebedrijf Corbion presenteren hun kwartaalcijfers. Uit het buitenland komen onder andere updates van het Duitse chemieconcern Bayer en videovergaderbedrijf Zoom Video Communications.