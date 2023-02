Defensiegigant Thales zoekt 12.000 mensen, 400 banen in Nederland

Het Franse technologie- en defensieconcern Thales Groep wil dit jaar 12.000 mensen in dienst nemen als gevolg van de grote vraag naar oorlogstuig na de Russische inval in Oekraïne. In Nederland zoekt Thales zo’n 400 nieuwe mensen, meldde het bedrijf met vestigingen in Hengelo, Delft, Huizen, Eindhoven, Breda en Rotterdam

Circa 40 procent van de nieuwe werkkrachten wordt ingezet bij onderzoek en ontwikkeling. Bijna 9000 van de te werven medewerkers komen in Europa te werken, de meesten (5500) in Frankrijk. De rest krijgt banen in Noord-Amerika, Azië en Australië. Thales verwacht dat ook een groot aantal medewerkers bijvoorbeeld via pensionering vertrekt, zodat er netto 4000 extra personeelsleden bijkomen dit jaar.

Het bedrijf heeft vorig jaar ook al 11.500 mensen ingehuurd en had eind 2022 tienduizenden mensen in dienst in 68 landen. De zoektocht naar nog eens duizenden nieuwe medewerkers volgt op het vrijmaken van grote budgetten voor defensie door Europese landen.

Zo kondigde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz kort na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar een speciaal fonds van 100 miljard euro aan voor de uitbreiding van het Duitse leger. Frankrijk beloofde vorige maand 400 miljard euro uit te geven aan defensie in de periode tussen 2024 en 2030.

“We zijn gefocust op defensie, luchtvaart en beveiliging en deze drie pijlers bieden veel kansen voor groei”, verklaart het hoofd voor personeelsbeleid Clément de Villepin. “Onze markten en klanten vragen ons te versnellen op die drie gebieden.”