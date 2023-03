ACM: geen woekerwinsten bij drie grootste energiebedrijven

De energiebedrijven Eneco, Essent en Vattenfall maken geen woekerwinsten dankzij de energiecrisis, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarover was vrees in onder meer de Tweede Kamer, maar de toezichthouder concludeert op basis van eigen onderzoek dat de winsten niet hoger zijn dan in vorige jaren. Het gaat om winsten van tussen de 0 en 5 procent van de omzet, wat jaarlijks neerkomt op “enkele tientjes” winst per huishouden.

Dat klanten desondanks veel betalen voor hun energie, komt door de hoge inkoopkosten waar de energiebedrijven mee te maken hebben aldus de toezichthouder. Ook moeten bedrijven meer betalen om zich tegen de risico’s van de grillige energiemarkt te beschermen, schrijft de ACM.

De gasprijzen dalen al enige tijd, maar die prijsdaling merkt de klant nog lang niet altijd. Dat komt omdat de energiebedrijven gas en elektriciteit van tevoren inkopen op de groothandelsmarkt. Daardoor ontstaat een vertraging tussen de prijzen op de markt en de prijzen die klanten voor hun energie betalen.

De ACM is scherper toezicht gaan houden toen het kabinet met een prijsplafond voor energie kwam. De komende tijd wordt onderzoek naar andere grote leveranciers voortgezet.

Bestuursvoorzitter Martijn Snoep begrijpt dat mensen de energieprijzen als onredelijk hoog ervaren, “maar dat is dus niet het geval”. Hij benadrukt wel dat de tarieven voor klanten binnenkort moeten dalen als ook de prijzen op de groothandelsmarkt omlaag blijven gaan. “Dat houden we scherp in de gaten.”

Eneco is blij dat de ACM het uitblijven van woekerwinsten bevestigt. “De ACM verschaft met dit onderzoek duidelijkheid voor iedereen”, reageert het bedrijf. De energieleverancier erkent dat de tarieven nog niet terug zijn op het “oude niveau” en dat dit “voor veel mensen moeilijk is”. Eneco wil mensen in energiearmoede blijven steunen.

De drie onderzochte energiebedrijven meldden vorige maand al mee te werken aan het onderzoek. “We vinden het goed dat de ACM hier bovenop zit”, liet Vattenfall toen weten. Ook woordvoerders van Essent en Eneco benadrukten dat ze al van tevoren wisten dat de ACM zou langskomen.