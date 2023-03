Tencent en Alibaba zetten beurs in Hongkong flink hoger

De aandelenbeurs in Hongkong ging woensdag flink vooruit dankzij stevige koerswinsten onder grote techbedrijven als Tencent en Alibaba. Een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid in de Chinese industriesector zorgde voor optimisme over de heropening van de op een na grootste economie ter wereld en wakkerde de kooplust bij beleggers aan.

Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, dikte 5,5 procent aan. Het grote tech- en webwinkelconcern Alibaba steeg bijna 5 procent. Ook Chinese telecombedrijven als China United Network Communications, China Mobile en China Telecom werden tot bijna 10 procent hoger gezet. De Hang Seng-index in Hongkong boekte daardoor op de eerste dag van de nieuwe beursmaand een tussentijdse winst van 3,3 procent.

De hoofdindex in Shanghai won 0,7 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat activiteit in de omvangrijke industrie van het land in februari is toegenomen tot het hoogste niveau sinds april 2012. Het groeicijfer geeft aan dat de economie flink aan het herstellen is na het loslaten van de strenge coronamaatregelen in het land.

Op de andere Aziatische aandelenmarkten was de stemming wat voorzichtiger in navolging van de kleine koersverliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de plus. In Japan nam de bedrijvigheid in de industrie in februari in het snelste tempo af in 2,5 jaar en liet voor de vierde maand op rij een krimp zien. Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde tot de grootste dalers met een min van 1 procent. Het Japanse zeetransportbedrijf Mitsui OSK Lines verloor 1,5 procent.

De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. Volgens het Australische statistiekbureau groeide de economie van het land in 2022 met 2,7 procent, waarbij de groei in de laatste twee kwartalen afnam. In 2021 bedroeg de groei nog 5,9 procent. In Zuid-Korea was de beurs gesloten en hadden beleggers een vrije dag.