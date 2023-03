Dieselbus domineert markt nog steeds, wel meer elektrische busjes

Nog veruit de meeste van de in 2022 nieuw verkochte bestelbusjes in Europa rijden op diesel, meldt Europese autobrancheorganisatie ACEA. Het gaat om 86 procent van de markt. Dat is iets minder dan in 2021, toen het marktaandeel van dieselbusjes nog 90,2 procent was. Wel is het aandeel elektrische busjes toegenomen. Waar het marktaandeel in 2021 nog 3 procent was, is dat vorig jaar gestegen naar 5,3 procent.

In Nederland is de dieselbus goed voor 88,2 procent van het marktaandeel, iets meer dan het Europese gemiddelde. Wel zijn er gemiddeld ook meer elektrische bussen dan gemiddeld verkocht: 8 procent. Naar verhouding werden er minder hybride en benzinebussen verkocht dan gemiddeld.

Bestelbusjes die rijden op benzine zijn in heel Europa goed voor 5 procent van de markt, 1,3 procent meer dan het jaar ervoor. Nog eens 2,5 procent van de markt rijdt hybride en 1,2 procent rijdt op alternatieve brandstoffen. In Nederland is dit respectievelijk 1,8 en 0,5 procent.

In heel Europa werden in 2022 in totaal 1,1 miljoen dieselbusjes verkocht, een afname van bijna 22 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In Nederland werden 16,7 procent minder dieselbusjes verkocht.

In Nederland kunnen ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische bestelbus. Vorig jaar was daar 22 miljoen euro voor beschikbaar, maar die pot was niet voldoende voor het aantal aanvragen: in oktober was de subsidiepot leeg. Voor dit jaar is 33 miljoen euro uitgetrokken. Ondernemers kunnen maximaal 5000 euro krijgen per aan te schaffen bestelbus.