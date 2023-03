Uniper vindt nieuwe topman bij moederbedrijf Essent

Het Duitse energieconcern Uniper heeft in Michael Lewis zijn nieuwe topman gevonden. Hij komt over van branchegenoot E.On, waar hij leiding gaf aan de Britse tak van de energieleverancier. Eerder dit jaar werd bekend dat Klaus-Dieter Maubach zou vertrekken als hoogste baas van Uniper na de overname van dit bedrijf door de Duitse staat.

De raad van commissarissen van Uniper meldt Lewis officieel te willen benoemen zodra duidelijk is wanneer hij aan de slag kan. Dat hangt onder andere af van de zoektocht naar Lewis’ vervanger bij E.On, dat in Nederland bekend is als moederbedrijf van Essent.

Uniper leed het afgelopen jaar tientallen miljarden euro’s verlies doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom langlopende leveringscontracten niet meer nakwam na de inval van Rusland in Oekraïne. Daardoor moest het Duitse bedrijf, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales heeft, tegen de extreem hoge actuele marktprijzen gas inkopen. Berlijn schoot te hulp met in totaal 34,5 miljard euro aan staatssteun, om zo een domino-effect van omvallende energiebedrijven te voorkomen.