Vrouwen EU ervaren drie keer vaker seksueel wangedrag op werk

Vrouwen in de Europese Unie ervaren ruim drie keer zo vaak ongewenste seksuele aandacht op de werkvloer als mannen. Zij krijgen ook vaker dan mannen te maken met andere vormen van ongewenst gedrag zoals bedreigingen of pesterijen. Het EU-agentschap Eurofound meldde dit woensdag na onderzoek naar ongewenst sociaal gedrag op het werk onder 70.000 mensen.

Vrouwen in EU-landen hebben volgens het onderzoek vaker dan mannen te maken met alle vormen van ongewenst gedrag, maar vooral met ongewilde seksuele aandacht. Iets minder dan 3 procent van de vrouwen zegt dit te ervaren, tegenover minder dan 1 procent van de mannen. Van de medewerkers in de gezondheidszorgen geeft 5,7 procent aan last te hebben van seksueel wangedrag. Daarmee maken zij dit drie keer vaker mee dan gemiddeld.

Iets meer dan een op de tien vrouwen wordt tijdens het werk uitgescholden of bedreigd, vergeleken met 8,4 procent van de mannen. Ook pestgedrag, intimidatie en geweld ervaren zij vaker dan mannen. Bijna 7 procent vrouwen meldt dit, tegenover ruim 5 procent van de mannen.

Volgens Eurofound hebben werknemers met klantcontact twee keer zo vaak last van ongewenst gedrag van anderen. Gemiddeld wordt 9,3 procent van de Europese werknemers uitgescholden of bedreigd. Van de brandweermannen en -vrouwen, politieagenten en bewakers krijgt ruim 22 procent hiermee te maken. Ook ervaren zij, net als mensen in de gezondheidszorg, meer dan twee keer zo vaak pestgedrag, intimidatie en geweld dan het Europese gemiddelde van bijna 6 procent. Ter vergelijking: 3,6 procent van de mensen in bijvoorbeeld de technische sector krijgt te maken met dit soort gedrag.