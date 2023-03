Brancheclub horeca krijgt Delftse café-uitbaatster als voorzitter

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft in de Delftse café-uitbaatster Marijke Vuik haar nieuwe voorzitter gevonden. Het is de eerste keer dat de belangenvereniging voor restaurants, cafés en hotels een vrouw als voorzitter krijgt. Robèr Willemsen legt die functie neer na zeven jaar, wat de maximale zittingsduur is voor de functie. Hij was een fel criticus van de gedwongen sluiting van horecazaken tijdens de coronacrisis.

De 39-jarige Vuik begon op haar 22e haar eerste horecabedrijf. Op dit moment heeft ze twee cafés in Delft en een slijterij. Daarnaast is ze de organisator van twee bierevenementen in Delft. Ze noemt het een “grote eer” om voorzitter te worden van KHN. Na de crisisjaren waarin horecagelegenheden vanwege corona gedwongen dicht moesten blijven, vindt ze het nu tijd voor “verbinding”. Daarnaast vormt de personeelskrapte in de horeca een probleem. “Daar ligt een grote uitdaging voor de branche.”

Willemsen voerde in de coronajaren het woord voor een van de hardst getroffen branches door de lockdowns. In 2020 en 2021 moesten cafés en restaurants volledig dicht of mochten ze maar heel beperkt open. Willemsen was vaak kritisch op de maatregelen die besmettingen tegen moesten houden, onder meer omdat er te weinig perspectief was voor horecaondernemers die hun omzet zagen wegvallen. Ook beweerde KHN dat er geen wetenschappelijk waterdicht bewijs was dat de horeca een grote bron van coronabesmettingen vormde.

Tegelijkertijd had hij te maken met sommige KHN-leden die harder wilde rebelleren tegen lockdownmaatregelen. Zo opende een aantal horecaondernemers in maart 2021 hun terrassen, terwijl dit verboden was vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Die actie werd door lokale KHN-afdelingen in het leven geroepen.

“Ik heb volop genoten van mijn tijd als voorzitter, hoe zwaar en moeilijk het soms ook was. Vooral de coronaperiode was een rollercoaster, maar we hebben ons als KHN van onze goede kant kunnen laten zien en ik ben er trots op hoe we als branche uit de crisis zijn gekomen”, zegt Willemsen nu. Hij wil zich nu volop richten op zijn eigen horecazaken en familie.