Beurzen in het rood door opmerkingen Fed-voorzitter Powell

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met verliezen gesloten, onder druk van opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve. Powell verklaarde in het Congres dat de rente mogelijk nog sterker en sneller opgevoerd kan worden dan eerder verwacht om de inflatie in de Verenigde Staten onder controle te krijgen. Daardoor werd de rentevrees bij beleggers weer aangewakkerd.

De Amsterdamse AEX-index eindigde 1,1 procent in het rood op 751,52 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1015,07 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in. Londen hield de schade beperkt tot een verlies van 0,1 procent.

Volgens Powell waren de economische cijfers over januari beter dan verwacht en kan daarom een nog hogere rente om de hoge inflatie in te dammen gerechtvaardigd zijn. Hij is dinsdag en woensdag in het Congres om het rentebeleid toe te lichten. Hij stelde dat de inflatie weliswaar aan het afzwakken is van de piek van vorig jaar, maar dat het proces om de inflatie naar de doelstelling van 2 procent te brengen “nog lang zal duren en waarschijnlijk hobbelig” zal zijn.

Hogere rentes zijn doorgaans negatief voor aandelenbeleggingen, met name voor snelgroeiende techfondsen. Die vormden dan ook de staartgroep in de AEX, met minnen voor betalingsverwerker Adyen, techinvesteerder Prosus en de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML tot 2,7 procent. Koploper in de hoofdindex op Beursplein 5 was informatieleverancier Wolters Kluwer (plus 0,4 procent).

In de MidKap was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de sterkste stijger met een koerswinst van 1,7 procent. Industriebedrijf TKH kwam met cijfers en ging 0,6 procent vooruit. Kunstmestbedrijf OCI en post- en pakketbezorger PostNL sloten de rij bij de middelgrote fondsen op het Damrak met minnen tot 2,9 procent.

In Frankfurt kelderde HelloFresh bijna 10 procent na tegenvallende resultaten van de Duitse bezorger van maaltijdboxen. Kledingwebwinkel Zalando, die ook met cijfers kwam, zakte 3,4 procent. Carlsberg verloor 1 procent in Kopenhagen. De Nederlandse topman Cees ’t Hart van de Deense bierbrouwer liet weten aan het einde van het derde kwartaal met pensioen te gaan.

De euro was 1,0569 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 78,38 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 84,20 dollar per vat.