Fed-voorzitter Powell: rente mogelijk nog sterker omhoog

De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve kan de rente mogelijk nog sterker en sneller opvoeren dan eerder gedacht. Dat zei voorzitter Jerome Powell in een verklaring tegen het Amerikaanse Congres. Volgens Powell waren de economische cijfers over januari beter dan verwacht en kan daarom een nog hogere rente om de hoge inflatie in te dammen gerechtvaardigd zijn.

Powell is dinsdag en woensdag in het Congres om het rentebeleid van de centrale bank toe te lichten. Hij stelde dat de inflatie weliswaar aan het afzwakken is van de piek van vorig jaar, maar dat het proces om de inflatie naar de doelstelling van 2 procent te brengen “nog lang zal duren en waarschijnlijk hobbelig” zal zijn. De Fed is al geruime tijd bezig met het opkrikken van de rente om de inflatie onder controle te krijgen.

De inflatie in de Verenigde Staten viel in januari hoger uit dan verwacht en de banengroei was die maand ook sterker dan voorzien. Daardoor kan de Fed zich genoodzaakt voelen nog harder door te gaan met het verhogen van de rente om zo de economie en de inflatie af te koelen. “Als de totaliteit van de data aangeeft dat snellere verkrapping van het beleid nodig is dan zijn we bereid het tempo van renteverhogingen te versnellen”, aldus Powell. Hij zei dat de Fed hiermee door zal gaan totdat “de klus is geklaard”.

De rente in de VS is nu in een bandbreedte van 4,5 tot 4,75 procent. Later deze maand is er weer een beleidsvergadering van de Fed, waarbij wordt gerekend op een nieuwe rentestap. Op de financiële markten werd voor die vergadering rekening gehouden met een renteverhoging van opnieuw een kwart procentpunt, maar nu geloven meer beleggers in een stevigere stap omhoog.

De Amerikaanse inflatie piekte in juni vorig jaar op 9,1 procent op jaarbasis, vooral aangejaagd door de gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In januari lag de inflatie in ’s werelds grootste economie op 6,4 procent.