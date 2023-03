Delhaize draagt Belgische supers over aan franchisenemers

Supermarktketen Ahold-Delhaize verzelfstandigt zijn Belgische winkels. De 128 supers in eigen beheer van Delhaize worden overgedragen aan franchisenemers, laat de Delhaize-directie weten.

Op het hoofdkantoor zullen door de ingreep banen sneuvelen, maakte de directie bekend op een bijzondere ondernemingsraad in het Belgische Asse. Maar in de winkels zou geen personeel verdwijnen. De vakbonden houden niettemin hun hart vast. Ze vrezen voor slechtere arbeidsvoorwaarden voor de naar schatting 8000 werknemers die nu nog in dienst zijn van Delhaize.

Het gros van de supermarkten van Delhaize in Belgiƫ is al in franchise. Zij werken volgens het bedrijf goedkoper en flexibeler.