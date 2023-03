Prosus en Adyen onderaan in lagere AEX, TKH stijgt na cijfers

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag licht omlaag, onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en fintechbedrijf Adyen. Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van technologiegroep TKH in goede aarde. Verder wordt vooral gewacht op de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres.

Beleggers hopen dat Powell daarin meer duidelijkheid zal geven over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve. Daarnaast verwerkten de markten gemengde handelscijfers uit China. Zo daalde de Chinese export in de eerste twee maanden van het jaar minder hard dan gevreesd, terwijl de import sterker afnam dan voorzien. Op politiek vlak haalde de Chinese president Xi Jinping op de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres daarnaast uit naar het Westen. Volgens Xi heeft de westerse wereld met de Verenigde Staten voorop China in de afgelopen jaren geblokkeerd, beperkt en onderdrukt.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 757,84 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1023,98 punten. De beurzen in Londen en Parijs bleven vrijwel vlak. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent na een onverwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in januari.

Naast Prosus (min 1 procent) en Adyen (min 0,9 procent) behoorden chipmachinemaker ASML en zorgtechnologieconcern Philips tot de grootste dalers, met minnen tot 0,8 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer ging aan kop met een winst van 1,1 procent. Ahold Delhaize won 0,5 procent. Het supermarktconcern liet weten de 128 winkels in eigen beheer van Delhaize in Belgiƫ over te dragen aan franchisenemers.

In de MidKap stond vastgoedfonds Eurocommercial Properties (plus 2,3 procent) bovenaan dankzij een koopadvies door ING. TKH klom won 1 procent. De technologiegroep zag de omzet in 2022 met dik 19 procent stijgen. Ook kwam de jaarwinst uit aan de bovenkant van de afgegeven verwachting van het bedrijf. Daarnaast gaat TKH voor 25 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

In Frankfurt zakte HelloFresh 8 procent na tegenvallende resultaten van de Duitse bezorger van maaltijdboxen. De Duitse kledingwebwinkel Zalando, die ook met cijfers kwam, steeg daarentegen 5,5 procent. Carlsberg verloor 3 procent in Kopenhagen. De Nederlandse topman Cees ’t Hart van de Deense bierbrouwer liet weten aan het einde van het derde kwartaal met pensioen te gaan.

De euro was 1,0669 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 80,45 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 86,19 dollar per vat.