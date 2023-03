HelloFresh leverde vorig jaar meer dan een miljard maaltijden

Bezorger van maaltijdboxen HelloFresh heeft vorig jaar voor het eerst in zijn bestaan meer dan 1 miljard maaltijden afgeleverd. Dat is vooral te danken aan het feit dat klanten per week gemiddeld voor meer maaltijden de ingrediƫnten en een recept lieten thuisbezorgen. Ook werden er meer extra producten besteld. HelloFresh slaagde er daardoor in zijn verkopen op te voeren tot een recordniveau.

De opbrengsten stegen tot 7,6 miljard euro, van 6 miljard euro in 2021. In dat jaar bleef het aantal maaltijden nog steken op iets minder dan 1 miljard. HelloFresh zag de winst, gecorrigeerd voor bijvoorbeeld rente en belastingen, wel wat afnemen. “2022 gaf ons een behoorlijk aantal nieuwe uitdagingen en onze teams hebben keihard gewerkt om deze tot een goed einde te brengen. Ondanks het moeilijke macro-economische klimaat, ook nu nog, blijven we gezonde groeicijfers en een sterke winstgevendheid zien”, zegt medeoprichter Dominik Richter.

Volgens hem lag de nadruk vorig jaar vooral op het beperken van de kosten en de uitbouw van het distributienetwerk. Richter benadrukt dat het bedrijf in Ierland en Spanje nieuwe markten heeft aangeboord. Ook heeft HelloFresh zijn merk Green Chef uitgebreid naar Nederland en het merk Factor naar Canada. Voor 2023 rekent hij op een verdere omzetgroei van 2 tot 10 procent. “In de toekomst willen we zoveel mogelijk maaltijdmomenten verzorgen. We zien grote kansen om klanten nog beter van dienst te zijn door onze reeks producten uit te breiden met oplossingen voor ontbijt, lunch en tussendoortjes.”