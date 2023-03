Beurshandel in teken verklaring Fed-baas Jerome Powell

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell zal afleggen voor het Congres. Beleggers hopen dat Powell daarin meer duidelijkheid zal geven over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve. Verschillende Fed-bestuurders hebben in de afgelopen tijd gepleit voor verdere renteverhogingen in de strijd tegen de hoge inflatie.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een lagere opening. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten onder meer het besluit van de Australische centrale bank om de rente in het land opnieuw met een kwart procentpunt te verhogen. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus.

De beurzen in Hongkong en Shanghai gingen tot 1,1 procent omlaag, na gemengde Chinese handelscijfers. Zo daalde de Chinese export in de eerste twee maanden van het jaar minder hard dan gevreesd, terwijl de import sterker afnam dan voorzien. Afgelopen weekeinde kwam China al met een teleurstellende groeidoelstelling voor dit jaar.

Op politiek vlak haalde de Chinese president Xi Jinping maandagavond op de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres ook uit naar het Westen. Volgens Xi heeft de westerse wereld met de Verenigde Staten voorop China in de afgelopen jaren geblokkeerd, beperkt en onderdrukt.

Op het Damrak kwam TKH nog met cijfers. De technologiegroep zag de omzet in 2022 met dik 19 procent stijgen. De winst steeg met 26 procent en kwam daarmee uit aan de bovenkant van de afgegeven winstverwachting van het bedrijf. Ook had TKH aan het einde van het jaar voor een recordbedrag aan orders op de plank liggen en keert het bedrijf meer dividend uit. Daarnaast gaat TKH voor 25 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar HelloFresh. De bezorger van maaltijdboxen behaalde afgelopen jaar een recordomzet van 7,6 miljard euro en leverde meer dan 1 miljard maaltijden af. Ook steeg het gemiddelde bedrag waarvoor klanten maaltijdboxen bij het bedrijf bestelden.

Zalando kwam eveneens met cijfers. De Duitse kledingwebwinkel zag de omzet vorig jaar licht dalen doordat consumenten weer vaker fysieke winkels bezochten na het loslaten van de coronabeperkingen. Vorige maand liet het bedrijf al weten enkele honderden banen schrappen om kosten te besparen.

De euro was 1,0676 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 80,51 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 86,24 dollar per vat.