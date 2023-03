Verkoop draadloze koptelefoons en oortjes wereldwijd hard gedaald

De wereldwijde verkoop van slimme draadloze koptelefoons en oordopjes van merken als Apple, Samsung en Xiaomi is in het afgelopen kwartaal hard gedaald, met 26 procent tot 112,1 miljoen stuks, becijferde onderzoeksbureau Canalys. Dat komt volgens de onderzoekers door onder meer moeilijke marktomstandigheden.

Bij Apple gingen de verkopen van zogeheten slimme persoonlijke audioapparaten met 30 procent omlaag in het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat kwam omdat dezelfde periode een jaar eerder zeer sterk was, nadat daarvoor de leveringen van de derde generatie AirPods-oortjes vertraging hadden opgelopen. Apple heeft wel verreweg het grootste marktaandeel in dit segment, met 36 procent. Samsung zag de verkopen met 24 procent afnemen en Xiaomi zelfs met 49 procent.

Volgens Canalys wordt ook 2023 een moeilijk jaar voor de sector. Dat heeft te maken met onder meer groeiende concurrentie en consumenten die beknibbelen op de uitgaven. Daarbij krijgen de traditionele aanbieders ook concurrentie van nieuwe producten zoals gehoorapparaten waar ook mee gebeld en muziek geluisterd kan worden.