Reuters: leveranciers ASML kijken naar fabrieken buiten China

Leveranciers van chipmachinemaker ASML denken over het bouwen van nieuwe fabrieken in Azië buiten China vanwege spanningen tussen dat land en het Westen. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden en documenten van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), een overheidsorgaan dat bedrijven ondersteunt. BOM organiseert komende week een reis naar Vietnam, Maleisië en Singapore. Twaalf bedrijven gaan mee.

“Het merendeel van deze bedrijven gaat mee omdat ze erover denken om productielocaties in Vietnam of Maleisië op te zetten of uit te breiden”, schreven BOM en techsamenwerkingsverband Brainport Eindhoven. Volgens de ingewijden hebben die mogelijke investeringen te maken met de spanningen. Die leiden er onder meer toe dat ASML meer van zijn chipmachines niet meer aan China mag leveren. Bijna alle bedrijven die deelnemen aan de missie zijn toeleveranciers van ASML.

Behalve productielocaties kijken de bedrijven, waaronder Neways en een onderdeel van VDL, ook naar locaties voor een regionaal hoofdkantoor. Daarvoor zou Singapore bij hen in beeld zijn.

Afgelopen week werd officieel bekend dat ASML nu ook een deel van zijn DUV-chipmachines niet meer aan China mag leveren, al was al weken eerder uitgelekt dat Nederland en de Verenigde Staten daarover een akkoord hadden bereikt. Die DUV-machines zijn de vorige generatie apparaten. De geavanceerdste apparaten, zogeheten EUV-machines, heeft ASML nooit aan bedrijven in China mogen leveren. Persbureau Bloomberg stelt op basis van ingewijden dat drie types DUV-machines onder het exportverbod komen te vallen.

De VS willen voorkomen dat China te moderne chips kan produceren. Die kan het land namelijk gebruiken voor geavanceerde wapens en dat ziet Washington liever niet.