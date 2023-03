Facebook-moeder Meta werkt aan Twitter-rivaal

Meta Platforms werkt aan een eigen Twitter-rivaal. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp heeft dat toegegeven nadat een aantal sites daar melding van hadden gemaakt. Volgens Meta gaat het om een “sociaal netwerk voor het delen van tekstupdates”.

Sinds miljardair Elon Musk in oktober Twitter in handen kreeg heeft dat sociale netwerk steeds vaker last van problemen. Ook liepen adverteerders daar weg en kwam Twitter in het nieuws omdat zo’n driekwart van het personeel werd ontslagen. Een flink aantal gebruikers gaf ook aan Twitter te verlaten toen allerlei eerder van het netwerk geweerde personen weer terug mochten komen.

Als vervanger van Twitter wordt momenteel vooral naar Mastodon gekeken, maar oud-Twitter-topman Jack Dorsey komt met een eigen alternatief met de naam Bluesky. Daar werd door een door Twitter betaalde stichting al aan gebouwd, maar Musk stopte de financiering ervan toen hij Twitter in handen kreeg.

Meta geeft dan ook aan te geloven “dat er een kans is voor een aparte ruimte waar contentmakers en publieke figuren tijdige updates over hun interesses kunnen delen”. Dat nieuwe sociale netwerk moet gedecentraliseerd werken en dus niet alleen afhankelijk zijn van de servers van het bedrijf zelf. Ook zou Meta het nieuwe netwerk willen laten samenwerken met Mastodon, een eveneens gedecentraliseerd sociaal netwerk. Gebruikers zouden dan op beide diensten tegelijkertijd berichten kunnen plaatsen.