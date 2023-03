Minister: Britse techsector ‘in ernstig gevaar’ na omvallen SVB

Het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) zorgt voor een ernstig risico voor de Britse techsector, heeft minister van Financiën Jeremy Hunt gezegd. Ook veel biotechbedrijven deden zaken met de bank of zijn Britse dochter, zei Hunt tijdens een interview op tv-zender Sky News. “De meeste mensen zullen niet van Silicon Valley Bank gehoord hebben, maar die bank beheert het geld van enkele van onze veelbelovendste en spannendste bedrijven.”

De Britse overheid komt binnenkort met maatregelen om te zorgen dat klanten van SVB en zijn Britse dochter voldoende geld hebben. Verschillende bedrijven zouden anders mogelijkheid niet op tijd hun salarissen kunnen betalen.

De Britse tak van SVB wordt niet door de overheid gered, gaf Hunt aan. Die tak zou zichzelf proberen te verkopen aan een Britse bank, aldus Sky News. Volgens zakenkrant The Financial Times zou de Britse overheid willen dat de tak over wordt genomen door een koper uit het Midden-Oosten.