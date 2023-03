Saudi Aramco haalt helft meer winst door hoge olieprijzen

Olie- en gasconcern Saudi Aramco heeft afgelopen jaar een recordwinst van 161 miljard dollar geboekt. Omgerekend is dat ruim 151 miljard euro. Het Saudische staatsoliebedrijf boekte die winst, die bijna de helft hoger was dan in 2021 als gevolg van de sterk gestegen olieprijzen. Maar ook kon Saudi Aramco meer olie kwijt omdat Westerse landen en enkele Aziatische bondgenoten minder Russische olie wilden afnemen. Ook de prijzen voor geraffineerde olieproducten steeg flink.

Saudi Aramco besloot dan ook het dividend te verhogen, met 4 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dat dividend is een belangrijke inkomstenbron voor de regering van Saudi-Arabië.

De jaarcijfers van Saudi Aramco passen in een trend. Ook andere grote olieconcerns als BP, Shell, ExxonMobil en Chevron haalden recordwinsten in 2022. In dat jaar gingen de olieprijzen sterk omhoog door de oorlog in Oekraïne en Westerse sancties tegen Rusland. Maar Chinese coronalockdowns verminderden de vraag naar olie juist en ook zorgen om een economische neergang beïnvloedden de prijzen negatief.

Topman Amin Nasser waarschuwde voor het risico van te weinig investeringen in fossiele brandstoffen. Die dragen volgens hem bij aan hogere olieprijzen. Volgens hem zijn olie en gas nog jarenlang essentieel voor de economie. Tegelijkertijd liet Nasser weten dat zijn bedrijf investeert in schone energie. Maar een flink deel van die investeringen gaat naar het afvangen van CO2-uitstoot, wat volgens critici geen duurzame oplossing is.