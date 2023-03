Vakbond roept op tot staking beveiligers Duitse luchthavens

De Duitse vakbond Verdi heeft beveiligers op de luchthavens van Berlijn, Hamburg, Hannover en Bremen opgeroepen maandag te gaan staken. De beveiligers zouden niet voldoende betaald krijgen voor de werkzaamheden, die vaak op onregelmatige uren plaatsvinden. Volgens Verdi zijn de toeslagen voor die onregelmatigheid al sinds 2006 niet verhoogd.

De staking zou op de verschillende luchthavens op zondagavond of maandagochtend vroeg beginnen. Verdi verwacht dat dit tot lange rijen van vertrekkende reizigers leidt. Op het vliegveld van Berlijn worden 200 vluchten geschrapt.

Vakbonden en luchthavenbedrijven in Duitsland liggen al langer met elkaar in de clinch over de lonen. Vrijdag was er nog een staking van bagagecontroleurs op het vliegveld van M√ľnchen.