Hoofd Chinese centrale bank blijft onverwachts aan

Gouverneur Yi Gang van de People’s Bank of China, de Chinese centrale bank, is zondag herbenoemd. Dat was een verrassing, want alom werd verwacht dat de 65-jarige Yi met pensioen zou gaan en geen tweede termijn zou krijgen. Ook andere functionarissen op voor de economie belangrijke posities mochten blijven, bleek tijdens het Chinese Nationale Volkscongres, de jaarlijkse vergadering van de Communistische Partij.

Zo werd Liu Kun herbenoemd als minister van Financiƫn. Wang Wentao kreeg een nieuwe termijn als minister van Handel. Tijdens het Volkscongres werden alle leden van het kabinet benoemd en werd ook de herbenoeming van president Xi Jinping voor een derde termijn, waarover eind vorig jaar al een beslissing was gevallen, formeel goedgekeurd. Het Volkscongres heeft officieel de laatste stem over benoemingen, maar in de praktijk volgt het de partijlijn die vanuit de top van de Communistische Partij wordt aangegeven.

De Chinese regering en de centrale bank staan voor de taak om de Chinese economie weer te laten opleven na de coronajaren. Tegelijkertijd hebben ze te maken met een crisis op de huizenmarkt, waardoor de bouwsector ook zwaar getroffen is.

In Xi’s nieuwe kabinet zitten alleen nog loyalisten van de Chinese president. Die heeft daarmee vrijwel de absolute macht in handen in China.