Beurs in Amsterdam toont herstel na forse verliezen om val SVB

De aandelenbeurs in Amsterdam heeft zich enigszins hersteld van de forse verliezen in de voorgaande handelsdagen. Toen zorgden de faillissementen van Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank in de Verenigde Staten voor onrust op de beurzen. Nu neemt de hoop toe dat het ergste achter de rug is. Ook op andere beurzen in Europa waren flinke plussen te zien, net zoals op Wall Street in New York.

De AEX-index won 1,4 procent tot 737,52 punten. Daarbij stonden techbedrijven bovenaan, met winsten tot bijna 4 procent voor investeerder Prosus, betalingsverwerker Adyen en chiptoeleveranciers Besi en ASMI. Vrijwel alle hoofdfondsen eindigden op winst. De MidKap won 1,5 procent tot 975,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,8 procent.

Dat bedrijven uit de technologiesector bovenaan stonden in de AEX, komt mogelijk doordat beleggers rekenen op voorzichtiger rentebeleid door centrale banken in de Verenigde Staten en de eurozone. Doorgaan met forse renteverhogingen zou logisch zijn aangezien de inflatie nog erg hoog is. Tegelijkertijd kunnen die hogere rentes voor meer onrust zorgen in de Amerikaanse bankensector.

Dinsdagmiddag werd bekend dat de prijzen in de VS in doorsnee met 6 procent stegen, veel harder dan de Federal Reserve wil. Daarbij richtten de zorgen zich vooral op de blijvend hoge kerninflatie, waar sterk schommelende voedsel- en energieprijzen uit zijn weggefilterd.

Op het Damrak wonnen banken weer enigszins aan waarde. ABN AMRO en ING wonnen allebei zo’n 1,7 procent. Eerder verloren hun aandelen nog fors door zorgen over de mogelijke gevolgen van het omvallen van de Amerikaanse banken voor de bredere financiële sector. Verzekeraars stonden juist in de staartgroep, met verliezen oplopend tot 2,8 procent voor ASR, Aegon en NN.

Credit Suisse eindigde 0,6 procent lager in Zürich en maakte veel van de eerdere verliezen goed. Klanten van de Zwitserse bank blijven geld van hun rekeningen halen wegens zorgen over de toekomst van de geplaagde bank. In Frankfurt verloor Volkswagen 1,6 procent na publicatie van de jaarcijfers. De grootse Europese autofabrikant kondigde daarbij aan de komende vijf jaar tot 180 miljard euro te investeren in software en elektrische auto’s.

De euro was 1,0716 dollar waard, tegen 1,0737 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,5 procent in prijs tot 72,94 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 78,85 dollar per vat.