Europees Parlement zet hoog in voor vergroening gebouwen

Over vijf jaar moet ieder nieuw huis of ander gebouw in de Europese Unie klimaatneutraal zijn, als het aan het Europees Parlement ligt. Bestaande gebouwen moeten ook sneller worden geïsoleerd en verduurzaamd. Het parlement wil meer vaart maken dan de Europese Commissie en de EU-landen.

De commissie stelt voor dat nieuwe gebouwen in 2030 per saldo geen broeikasgassen meer mogen uitstoten. Het parlement wil dat twee jaar vervroegen, en wil dat openbare gebouwen zelfs al over drie jaar enkel nog klimaatneutraal verrijzen.

Het terugdringen van de uitstoot van gebouwen is essentieel voor het halen van de klimaatdoelen, zegt vriend en vijand. Maar afgelopen maanden groeide in landen als Italië en Duitsland de weerstand tegen al te ambitieuze maatregelen. De christendemocraten en de kleinere rechtse partijen in het Europees Parlement liepen er ook tegen te hoop, maar legden het dinsdag bij de stemming in Straatsburg af. Al kwam het wel van enkele kleine aanpassingen, zoals ruimte voor warmtepompen die samenwerken met een gewone cv-ketel.

Om de nieuwe regels te kunnen invoeren moet het parlement het eens worden met de regeringen van de EU-landen. Dat belooft een gevecht te worden nu de standpunten ver uit elkaar liggen en ook de Europese verkiezingen van volgend jaar in zicht raken.