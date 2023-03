Centric en ex van weggestuurde topman Sanderink treffen regeling

IT-bedrijf Centric heeft een regeling getroffen met Brigitte van Egten, de ex van de weggestuurde topman Gerard Sanderink. Het is niet direct duidelijk wat het bedrijf en Van Egten precies hebben afgesproken. Sanderink had jarenlang ruzie met Van Egten, wat tot een aantal rechtszaken wegens smaad leidde.

“Centric en mevrouw Van Egten hebben een regeling bereikt. Het is voor medewerkers en klanten van Centric belangrijk dat de inmiddels ontstane rust voor lange termijn geborgd is. Door deze regeling neemt Centric nog meer afstand van alle onrust uit het verleden en kan het zich hierdoor focussen op de toekomst”, verklaart de door rechters aangestelde Centric-topman Peter Wakkie op de website van het bedrijf.

Ruzies uit het privéleven van Sanderink plaagden Centric jarenlang. Vorig jaar besliste de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam daarom dat hij moest vertrekken als hoogste bestuurder van het door hem opgerichte IT-bedrijf. Hij zou niet meer in staat zijn rationele beslissingen te nemen over het bedrijf met belangrijke klanten als De Nederlandsche Bank en ASML en 2500 werknemers.

De onrust draaide voor een groot deel om de vete die hij uitvocht met Van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij een relatie was aangegaan met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Sanderink beschuldigde Van Egten onder andere via websites van zijn bedrijven van fraude. Zij klaagde hem daarop aan wegens smaad. De rechter veroordeelde Sanderink daarop tot het betalen van forse dwangsommen omdat hij doorging met de beschuldigingen.