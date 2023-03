Bonden schorten stakingen streekvervoer na woensdag tijdelijk op

Personeel in het streekvervoer gaat woensdag – als in Nederland verkiezingen zijn – nog verder met staken, maar daarna worden de stakingen tot volgende week vrijdag opgeschort om nieuwe onderhandelingen met de werkgevers een kans te geven. Dat hebben de vakbonden bekendgemaakt op een grote manifestatie in Utrecht waar honderden stakende chauffeurs aanwezig zijn.

Eerder op de dag had FNV-bestuurder Marijn van der Gaag al gezegd dat de partijen van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) min of meer de opdracht hebben gekregen om weer in gesprek te gaan. De staatssecretaris stelde ook twee procesbegeleiders beschikbaar om de vastgelopen cao-onderhandelingen weer op gang te helpen.

Werkgeversorganisatie VWOV, die bedrijven als Arriva en Keolis vertegenwoordigt, zei op haar beurt open te staan voor een proces met een verkenner of procesbegeleider. Maar de werkgevers wilden alleen weer gaan praten als de bonden tijdelijk zouden stoppen met staken.

In het streekvervoer wordt al wekenlang herhaaldelijk gestaakt. Daardoor vallen er telkens veel bussen uit, met overlast voor reizigers tot gevolg. Ook dinsdag leggen voornamelijk buschauffeurs verspreid over het land weer het werk neer.

Op de manifestatie in Utrecht werd ook geopperd woensdag al niet meer te gaan staken. Maar daarop klonk veel boegeroep van de aanwezige actievoerders. De actie op woensdag leidde de afgelopen tijd al tot discussie, omdat er dan ook verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen zijn. Onder meer de Oogvereniging uitte kritiek: door de staking zou het voor blinden en slechtzienden moeilijker zijn om bij een voor hen toegankelijk stembureau te komen.

“De reactie van de aanwezigen laat zien hoe hoog de mensen in het streekvervoer het hebben zitten”, zegt Van der Gaag na afloop van de manifestatie. “De werkdruk is zo enorm zwaar, er moeten echt oplossingen komen.” Met het compromis dat gesloten is, kan de FNV-bestuurder leven. “Dit betekent dat we tien dagen de tijd gaan krijgen om met elkaar te komen tot een resultaat. Maar als de werkgevers voet bij stuk blijven houden, hebben we een probleem.”

Ook CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi geeft aan te kunnen leven met het compromis, al is tevreden “misschien niet het juiste woord”. “Het belangrijkste is dat wij onze achterban aangesloten houden. Het is funest als onze leden aangeven dat ze woensdag een statement maken en wij overrulen ze. Zonder achterban zijn bonden niets”, betoogt Chikhi.

Op 24 maart zullen de bonden evalueren of de onderhandelingen voortgang sorteren. Ook de staking op die dag komt daarmee te vervallen. “Maar als we er echt niet uitkomen, dan gaan de stakingen na volgende week vrijdag gewoon door”, besluit Chikhi.